Zeynep Katre Oran
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: 13 شبهنظامی در دو عملیات جداگانه در شمال غربی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان از پای درآمدند.
به گزارش روزنامه داون، در این بیانیه آمده است که گروهی که قصد نفوذ از مرز افغانستان را داشتند، در منطقه مهمند در ایالت خیبر پختونخوا شناسایی شدند و هشت شبهنظامی در درگیریهای متعاقب آن کشته شدند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است: پنج شبهنظامی دیگر که قصد عبور از مرز را داشتند، در عملیاتی مشابه در منطقه وزیرستان شمالی از پای درآمدند.