پاکستان مداخله اسرائیل در ناوگان صمود را به‌شدت محکوم کرد وزارت امور خارجه پاکستان با محکوم کردن اقدام اسرائیل در بازداشت و بدرفتاری با فعالان ناوگان «صمود» در آب‌های بین‌المللی، خواستار آزادی فوری تمامی فعالان و اقدام جامعه جهانی برای تضمین امنیت و حقوق آنان شد.