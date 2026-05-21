21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دولت پاکستان با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام اسرائیل در مداخله غیرقانونی در ناوگان «صمود» و رفتار خشونتآمیز مقامات اسرائیلی با فعالان این ناوگان را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: مداخله غیرقانونی نیروهای اشغالگر اسرائیل علیه ناوگان صمود در آبهای بینالمللی و بازداشت خودسرانه فعالان و بدرفتاری با آنان را به شدیدترین شکل محکوم میکنیم.
در این بیانیه همچنین بر آزادی فوری تمامی فعالان بازداشتشده تاکید و از جامعه بینالملل خواسته شده است برای حفاظت از امنیت و حقوق بنیادین این افراد اقدام کند.