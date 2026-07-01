ارتش پاکستان اعلام کرد 4 پهپاد پرتاب‌شده از افغانستان را سرنگون کرده، در حالی که کابل مدعی حمله به پایگاه‌های داعش در پاکستان است.

پاکستان از سرنگونی 4 پهپاد پرتاب‌شده از سوی افغانستان خبر داد ارتش پاکستان اعلام کرد 4 پهپاد پرتاب‌شده از افغانستان را سرنگون کرده، در حالی که کابل مدعی حمله به پایگاه‌های داعش در پاکستان است.

کراچی/ خبرگزاری آنادولو

ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 4 پهپاد ابتدایی پرتاب‌شده از خاک افغانستان را سرنگون کرده است، در حالی که کابل مدعی شد با موفقیت پایگاه‌های گروه تروریستی داعش را در داخل خاک پاکستان هدف قرار داده است.

این تحولات در پی افزایش تنش‌ها میان دو همسایه پس از حمله هفته گذشته شبه‌نظامیان به یک مرکز امنیتی در شهر بندری کراچی و حملات هوایی متعاقب آن توسط اسلام‌آباد به مواضعی در داخل افغانستان صورت می‌گیرد.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شبکه پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه پهپادهای پرتاب‌شده توسط نیروهای امنیتی افغان به ایالت جنوب غربی بلوچستان را بلافاصله شناسایی و منهدم کرده است.

در این بیانیه هشدار داده شده است که اگر طالبان افغانستان به اقدامات تحریک‌آمیز خود ادامه دهند، با پاسخی قاطع مواجه خواهند شد که برای آن‌ها هزینه سنگینی خواهد داشت.

در همین حال، صدیق‌الله نصرت، معاون سخنگوی وزارت دفاع اداره طالبان در افغانستان اعلام کرد که «نیروی هوایی افغانستان حملات هوایی دقیقی را علیه مواضع داعش در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا انجام داده که بدون ایجاد تلفات غیرنظامی، خسارات و تلفات سنگینی به این گروه تروریستی وارد کرده است».