پاپ لئو چهاردهم در واکنش به انتقادات رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که از او و دولتش هراسی ندارد و همچنان به سخن گفتن علیه جنگ و دعوت به صلح ادامه خواهد داد.

پاپ لئو چهاردهم: از ترامپ نمی‌ترسم و به مخالفت با جنگ ادامه می‌دهم

واتیکان/ خبرگزاری آنادولو

پاپ لئو چهاردهم، رئیس دولت واتیکان در واکنش به انتقادات تند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و دولت او تأکید کرد که از آن‌ها نمی‌ترسد و به سخن گفتن علیه جنگ ادامه خواهد داد.

پاپ لئو چهاردهم، رئیس دولت واتیکان که نخستین پاپ آمریکایی در تاریخ به شمار می‌رود، این اظهارات را در جریان پرواز از رم به الجزایر در آغاز سفر آفریقایی 11 روزه خود بیان کرد.

وی با تأکید بر اینکه یک چهره سیاسی نیست و از انجیل سخن می‌گوید، گفت قصد ندارد وارد جدال مستقیم با ترامپ شود و هدفش ادامه پیام صلح و مخالفت با جنگ است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر تنش میان واتیکان و واشنگتن بر سر مواضع مربوط به جنگ‌ها و سیاست خارجی افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.