پاشینیان: عادی‌سازی روابط با ترکیه و آذربایجان فرصت‌های جدیدی برای ارمنستان ایجاد می‌کند نخست‌وزیر ارمنستان با تاکید بر ضرورت عادی‌سازی روابط با ترکیه و آذربایجان، گفت نبود روابط با این دو کشور موجب عدم توازن در سیاست خارجی ایروان می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در پیامی ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، به تشریح رویکرد دولت خود در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

وی بر ضرورت عادی‌سازی روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان تاکید کرده و گفت: تحقق این هدف می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید برای کشورش و تکمیل سیاست خارجی متوازن ایروان باشد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ارمنستان (آرمن پرس)، پاشینیان با ابراز اطمینان نسبت به پیشرفت روند عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه اظهار داشت: اطمینان دارم که به هدف عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه دست خواهیم یافت و این امر به تکمیل سیاست خارجی متوازن و متعادل‌کننده ارمنستان منجر خواهد شد و فرصت‌های جدیدی را برای تبدیل شدن ارمنستان به کشوری با ویژگی‌های نوین فراهم می‌کند.

پاشینیان با اشاره به اهمیت روابط با آنکارا در سیاست خارجی کشورش افزود: در صورتی که ارمنستان با ترکیه رابطه نداشته باشد، در سیاست خارجی ما نوعی عدم توازن به وجود می‌آید؛ زیرا در چنین شرایطی یک کفه ترازو خالی خواهد ماند.

نخست‌وزیر ارمنستان همچنین تاکید کرد که این رویکرد صرفا یک تمایل یا آرزو نیست، بلکه بخشی از منافع راهبردی کشورش به شمار می‌رود و ارمنستان باید با ترکیه، جمهوری آذربایجان و سایر کشورها روابط عادی و سازنده داشته باشد.

اظهارات پاشینیان در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای عادی‌سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه و همچنین پیشبرد روند صلح میان ایروان و باکو در جریان بوده است.