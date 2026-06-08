نخست‌وزیر ارمنستان پس از اعلام پیروزی در انتخابات پارلمانی، با تاکید بر ضرورت عادی‌سازی روابط با ترکیه و امضای توافق صلح با جمهوری آذربایجان، گفت ایروان و آنکارا به پویایی مثبتی در روابط دوجانبه دست یافته‌اند.

پاشینیان: در روابط با ترکیه به پویایی بسیار خوبی دست یافته‌ایم نخست‌وزیر ارمنستان پس از اعلام پیروزی در انتخابات پارلمانی، با تاکید بر ضرورت عادی‌سازی روابط با ترکیه و امضای توافق صلح با جمهوری آذربایجان، گفت ایروان و آنکارا به پویایی مثبتی در روابط دوجانبه دست یافته‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در نشست خبری پس از اعلام پیروزی خود در انتخابات پارلمانی، گفت: ارمنستان و ترکیه به پویایی بسیار خوبی در روابط دوجانبه دست یافته‌اند و برای تحقق یک گشایش نهایی باید این روند ادامه یابد.

پاشینیان در پاسخ به پرسش خبرنگار آنادولو درباره پیامش به ملت‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان گفت: پیام من، پیام صلح، رفاه منطقه‌ای و همکاری منطقه‌ای است و امیدوارم این پیام در ترکیه و جمهوری آذربایجان با واکنش مثبت روبه‌رو شود.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: دو کشور باید روند دستیابی به توافق صلح را تکمیل کنند.

نخست‌وزیر ارمنستان با اشاره به روابط ایروان و آنکارا گفت: ما با ترکیه به پویایی بسیار خوبی دست یافته‌ایم و برای دستیابی به گشایش نهایی، باید این روند را حفظ کنیم.

پاشینیان همچنین بر ضرورت بازگشایی مرزهای ارمنستان و ترکیه و برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرد و از تصمیم مربوط به بازگشایی خط آهن آخالکالاکی-قارص برای صادرات و واردات کالاهای ارمنی استقبال کرد.

وی همچنین خواستار امضای توافق صلح با جمهوری آذربایجان و آغاز هرچه سریع‌تر پروژه «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی TRIPP» (پروژه‌ای که قرار است سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل کند) شد.

پاشینیان درباره این طرح گفت: این پروژه به معنای پایان بن‌بست جغرافیایی منطقه ماست. این خبر بسیار مهمی است، زیرا منطقه ما از یک بن‌بست خارج شده و به یک چهارراه ارتباطی تبدیل می‌شود که برای همه ما خبر بسیار خوبی است.

در حالی که روند شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ارمنستان ادامه دارد، نتایج غیررسمی منتشرشده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات نشان می‌دهد حزب «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان با اختلاف قابل توجهی در صدر قرار دارد.