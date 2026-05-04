پاشینیان: در روابط با آذربایجان وارد مرحله صلح شده‌ایم نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که در روابط با جمهوری آذربایجان فضای صلح شکل گرفته و دو طرف برای تقویت و نهادینه‌سازی آن همکاری می‌کنند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در سخنرانی افتتاحیه هشتمین نشست «جامعه سیاسی اروپا» در ایروان گفت که در دو سال گذشته میان ارمنستان و آذربایجان هیچ درگیری مسلحانه و تلفات جانی رخ نداده و این وضعیت را بی‌سابقه توصیف کرد.

وی با اشاره به تصمیم مشترک با الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در نشست سال 2022، تأکید کرد که دو کشور بر اساس اعلامیه آلماآتا 1991، تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر را به رسمیت شناخته‌اند.

پاشینیان همچنین از نقش «جامعه سیاسی اروپا» در پیشبرد روند صلح قدردانی کرده و افزود که ایروان و باکو اکنون برای تقویت و نهادینه‌سازی صلح، همکاری نزدیکی دارند.