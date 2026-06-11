نخست وزیر ارمنستان، ابراز امیدواری کرد که خط راه آهن ارمنستان-ترکیه «به سرعت» افتتاح شود.

پاشینیان: امیدوارم راه‌آهن ارمنستان-ترکیه «به‌سرعت» افتتاح شود نخست وزیر ارمنستان، ابراز امیدواری کرد که خط راه آهن ارمنستان-ترکیه «به سرعت» افتتاح شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در جلسه شورای وزیران، اظهار داشت که امیدوار است راه آهن ارمنستان-ترکیه "به سرعت" افتتاح شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی ارمنستان، پاشینیان که در انتخابات 7 ژوئن اکثریت پارلمان را به دست آورد، اعلام کرد که هدفش تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی کشورش است.

وی ادامه داد: هر دو خط راه آهن آخالکالاکی - قارص در حال بهره برداری است، همچنین با نخست وزیر گرجستان این موضوع را در میان گذاشتم و او اطمینان داد که هیچ مشکلی در هر دو جهت وجود نخواهد داشت.

پاشینیان با بیان اینکه همچنین با رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این زمینه دیدار کردم، گفت که این خطوط باز است و امیدواریم راه آهن ارمنستان-ترکیه هر چه زودتر افتتاح شود.

