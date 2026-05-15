پاسخ تند سانچز به وزیر اسرائیلی درباره یامال نخست‌وزیر اسپانیا در واکنش به انتقادات وزیر دفاع اسرائیل، از برافراشتن پرچم فلسطین توسط لامین یامال قاطعانه حمایت کرد.

مادرید/ شن‌خان بولیلی/ خبرگزاری آنادولو

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به انتقادات یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل از لامین یامال، ستاره جوان و مراکشی‌الاصل تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا به دلیل در دست داشتن پرچم فلسطین، پاسخ تندی داد.

سانچز در این پیام نوشت: «کسانی که برافراشتن پرچم یک کشور را (تحریک به نفرت) می‌دانند، یا عقل خود را از دست داده‌اند یا با احساس شرم خود کور شده‌اند. لامین همبستگی با فلسطین را که میلیون‌ها اسپانیایی احساس می‌کنند، ابراز کرد. این دلیل دیگری است تا به او افتخار کنیم.»

پس از مسجل شدن قهرمانی بارسلونا در لیگ در تاریخ 11 می، یامال در جشن‌های خیابانی بارسلونا بر روی اتوبوس باشگاه پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورده بود.

در پی این اقدام، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل در حساب کاربری خود در ایکس مدعی شد: «لامین یامال تصمیم گرفت تا نفرت علیه اسرائیل را در حالی که سربازان ما با سازمان حماس که در 7 اکتبر کودکان، زنان و سالمندان یهودی را قتل‌عام کرد، شعله‌ور کند.»



وی در ادامه افزود: «هر کسی که از چنین پیامی حمایت می‌کند باید از خود بپرسد: آیا این را یک رفتار انسانی می‌دانند؟ آیا این اخلاقی است؟»

اقدام حمایتی یامال از فلسطین، توسط برخی محافل تحریک‌شده از سوی اسرائیل به موضوعی جنجالی تبدیل شده بود.

نخست‌وزیر سانچز پیش‌تر نیز در 12 می طی یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اقدام یامال، با یادآوری اینکه اسپانیا دولت فلسطین را رسماً به رسمیت شناخته است، تاکید کرده بود: «همان‌طور که اسرائیل حق حیات دارد، فلسطین نیز از این حق برخوردار است.»

