السا مارسل، وکیل شماری از فعالان حامی فلسطین در فرانسه، اعلام کرد افرادی که از اکتبر 2023 سیاست‌های اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار داده‌اند، با اتهام‌هایی مانند «تبلیغ تروریسم» روبه‌رو شده و هدف فشارهای قضایی قرار گرفته‌اند.

وکیل فعالان حامی فلسطین: منتقدان علیه سیاست‌های اسرائیل در فرانسه تحت فشار قضایی قرار می‌گیرند السا مارسل، وکیل شماری از فعالان حامی فلسطین در فرانسه، اعلام کرد افرادی که از اکتبر 2023 سیاست‌های اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار داده‌اند، با اتهام‌هایی مانند «تبلیغ تروریسم» روبه‌رو شده و هدف فشارهای قضایی قرار گرفته‌اند.

پاریس/ خبرگزاری آنادولو

السا مارسل، وکیل تعدادی از فعالان و چهره‌های حامی فلسطین در فرانسه، اعلام کرد که پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر 2023، موجی از فشارهای قضایی علیه منتقدان اسرائیل در این کشور شکل گرفته است.

مارسل در گفت‌وگو با آنادولو اظهار داشت که بسیاری از فعالان، نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های حامی فلسطین به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یا اظهارات‌شان در تجمعات، با اتهام «تبلیغ تروریسم» تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به پرونده‌های قضایی علیه اولیویا زمور، رئیس انجمن یوروپالستین، عمر آلسومی، از بنیان‌گذاران سازمان «فلسطین فوری»، و آنسا کازب، سخنگوی حزب انقلاب دائمی، گفت این پرونده‌ها نشان‌ دهنده تلاش برای خاموش کردن صداهای مخالف سیاست‌های اسرائیل و حامیان فلسطین است.

مارسل همچنین مدعی شد که جرم «تبلیغ تروریسم» در سال‌های اخیر به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان در فرانسه تبدیل شده و فعالان حامی فلسطین به دلیل مواضع سیاسی خود با احکام قضایی، بازجویی و حتی بازرسی منازل مواجه شده‌اند.

این وکیل فرانسوی با انتقاد از رویکرد مقامات کشورش تأکید کرد که فشار بر جنبش‌های حامی فلسطین همچنان ادامه دارد و برخی فعالان و شخصیت‌های سیاسی در ماه‌های آینده نیز در دادگاه حاضر خواهند شد.