ونس: سرنوشت توافق با ایران به تصمیم تهران بستگی دارد معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مذاکرات اخیر با ایران در اسلام‌آباد اعلام کرد با وجود پیشرفت در گفت‌وگوها، ادامه روند مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی به تصمیم تهران بستگی دارد.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد در مذاکرات با ایران در پاکستان پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده، اما ادامه گفت‌وگوها و دستیابی به توافق احتمالی به تصمیم تهران بستگی دارد.

ونس در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی فوکس‌نیوز درباره این مذاکرات اظهار داشت که هیئت ایرانی در پاکستان اختیار نهایی برای توافق نداشته و به همین دلیل هیئت آمریکایی این گفت‌وگوها را ترک کرده است.

وی درباره احتمال ادامه مذاکرات و دستیابی به توافق گفت: «به نظر من توپ در زمین ایران است.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که ایران برای تبدیل شدن به یک کشور عادی از نظر اقتصادی باید از پیگیری سلاح هسته‌ای دست بکشد.

وی تاکید کرد: با وجود عدم دستیابی به توافق، پیشرفت‌های قابل توجهی در مذاکرات حاصل شده است.

ونس افزود: «گفت‌وگوهای خوبی داشتیم. به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار، دولت‌های ایران و آمریکا در این سطح بالا با یکدیگر دیدار کرده‌اند.»