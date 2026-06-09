ونس: در برخی موارد منافع آمریکا و اسرائیل درباره ایران یکسان نیست

Ayşe İrem Çakır
09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» اظهار داشت که آمریکا و اسرائیل در موضوع ایران دارای منافع مشترکی هستند، اما در برخی موارد منافع دو طرف از یکدیگر جدا میشود.
وی با اشاره به سیاست دولت دونالد ترامپ گفت که هدف اصلی آمریکا در قبال ایران، جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای است حتی اگر این رویکرد لزوماً با اهداف و اولویتهای اسرائیل همسو نباشد.
ونس همچنین تأکید کرد که طی حدود یکونیم سال گذشته، زمینه لازم برای دستیابی به یک توافق بلندمدت هستهای با ایران فراهم شده و واشنگتن این مسیر را در راستای منافع ملی خود ارزیابی میکند.
دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داده است در صورت تبدیل درگیریهای متقابل به جنگ منطقهای، اسرائیل ممکن است در برابر ایران تنها بماند.