ونس: ترامپ دنبال تغییر رژیم ایران نیست

17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با مگین کلی، روزنامهنگار آمریکایی در یوتیوب، سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را تشریح کرد.
ونس با بیان اینکه ترامپ هرگز قصد بازگرداندن رضا پهلوی به قدرت را نداشته است، گفت: «رئیسجمهور آمریکا هرگز نگفته است که هدفش تبدیل کردن رضا پهلوی به رهبر جدید ایران است».
وی با تاکید بر اینکه واشنگتن به دنبال «تغییر رژیم» در ایران نیست، افزود: «تصمیم برای قیام علیه حکومت کنونی به مردم ایران مربوط میشود؛ اگر آنها بخواهند قیام کنند اتفاق خوبی است، اما این مسئلهای میان مردم ایران و حکومتشان است».
معاون رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد که هدف اصلی واشنگتن پایان دادن به برنامه هستهای ایران است؛ چه از طریق دیپلماسی و چه در صورت لزوم از راههای نظامی.
ونس توافق احتمالی میان آمریکا و ایران را یک «توافق صلح منطقهای» خواند که کشورهای حوزه خلیج، اسرائیل و لبنان را نیز شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: «اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، توافقی شکل میگیرد که خاورمیانه را متحول خواهد کرد، در غیر این صورت تهران هیچگونه مزایای اقتصادی دریافت نخواهد کرد».
ونس با رد مقایسه این توافق با «طرح مارشال» توضیح داد که برخلاف طرح مارشال، این توافق با پول مالیاتدهندگان آمریکایی تامین مالی نمیشود.
او در پایان تاکید کرد که شرط بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی تغییر رفتار است و غنیسازی اورانیوم، سازوکارهای راستیآزمایی و نظارت، ارکان اصلی این توافق خواهند بود.