15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
واشنگتن / خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون، رئیسجمهور آمریکا در در جریان یک رویداد در ایالت جورجیا اعلام کرد که دونالد ترامپ بهدنبال دستیابی به یک توافق «جامع» با ایران است و مذاکرات برای رسیدن به این هدف ادامه خواهد یافت.
ونس با اشاره به تنش میان آمریکا و ایران گفت: ترامپ بهجای یک توافق محدود، خواهان توافقی گسترده است و به تحقق آن باور دارد.
وی مذاکرات جاری را بخشی از یک راهبرد گستردهتر مرتبط با آتشبس موقتی دانست که حدود یک هفته است ادامه دارد.
معاون رئیسجمهور آمریکا درباره رویکرد ترامپ گفت: «رئیسجمهور بهدنبال یک توافق بزرگ است. پیشنهاد او به ایران بسیار ساده است؛ اگر آماده باشید مانند یک کشور عادی رفتار کنید، ما هم آمادهایم از نظر اقتصادی با شما مانند یک کشور عادی رفتار کنیم. او بهدنبال توافق محدود نیست».
ونس با تاکید بر ادامه آتشبس موقت، تصریح کرد که روند مذاکرات همچنان در جریان است. دلیل نهایی نشدن توافق با ایران این است که رئیسجمهور خواهان توافقی است که ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
ونس ضمن ابراز خوشبینی نسبت به دستیابی به توافق گفت: «به مذاکرات ادامه خواهیم داد و برای تحقق آن تلاش میکنیم، چرا که این موضوع برای جهان، کشور ما و همه بسیار مفید خواهد بود».
او همچنین به وجود بیاعتمادی عمیق میان دو کشور اشاره کرد و گفت: «این مسئله در یک شب حل نمیشود. فکر میکنم طرف مقابل خواهان توافق است و رئیسجمهور آمریکا به ما گفته با حسن نیت مذاکره کنیم و ما نیز همین کار را انجام دادهایم و ادامه خواهیم داد».
ونس در پایان گفت که برخی از جوانان آمریکایی از برخی سیاستهای دولت ترامپ در قبال خاورمیانه حمایت نمیکنند.