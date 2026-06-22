معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران پایه‌های یک توافق نهایی را بنا کرده‌اند و در موضوعاتی از جمله سازوکار کاهش تنش، تنگه هرمز، دارایی‌های مسدودشده ایران و ادامه گفت‌وگوهای فنی پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

ونس: برای دستیابی به توافق نهایی با ایران به پیشرفت‌های مهمی رسیدیم معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران پایه‌های یک توافق نهایی را بنا کرده‌اند و در موضوعاتی از جمله سازوکار کاهش تنش، تنگه هرمز، دارایی‌های مسدودشده ایران و ادامه گفت‌وگوهای فنی پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

بورگن‌اشتوک/خبرگزاری آنادولو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا پیش از ترک شهر بورگن‌اشتوک سوئیس، محل برگزاری مذاکرات مربوط به اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا با حضور میانجی‌گران قطری و پاکستانی، گفت: گفت‌وگوهای آخر هفته بسیار سازنده بود و به پیشرفت‌های مهمی دست یافتیم.

وی اعلام کرد که واشنگتن و تهران در مذاکرات اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و برای دستیابی به یک «توافق نهایی موفق» پایه و زمینه مناسبی ایجاد شده است.

ونس با اشاره به تداوم فعالیت تیم‌های فنی دو کشور اظهار داشت که این تیم‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده به کار خود ادامه خواهند داد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد تنگه هرمز باز است و جریان صادرات نفت و گاز از این مسیر ادامه دارد. به گفته او، آمریکا به دنبال ایجاد یک مرکز هماهنگی برای پاکسازی احتمالی مین‌ها و تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است.

ونس از توافق برای ایجاد یک «سازوکار جلوگیری از درگیری» در منطقه خبر داد و گفت: هدف این سازوکار مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان و سایر جبهه‌هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است و این اقدام را «نقطه عطفی مهم» و نخستین گام در مسیر پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرد.

ونس همچنین تأیید کرد: که هیأت ایرانی در جریان مذاکرات تهدید به خروج از گفت‌وگوها کرده بود، اما در نهایت مذاکرات را ترک نکرد و تیم‌های فنی دو طرف همچنان در حال رایزنی هستند.

وی درباره لبنان نیز گفت حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور اهمیت دارد و برای تحقق ثبات پایدار، هماهنگی میان ارتش لبنان، اسرائیل و همچنین نقش‌آفرینی ایران در مهار حزب‌الله ضروری است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد: آمریکا و قطر با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرده‌اند. او مدعی شد این منابع برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سویا، ذرت و گندم و تأمین نیازهای مردم ایران استفاده خواهد شد.

ونس در پایان گفت: آزادسازی این دارایی‌ها به سود مردم ایران، کشاورزان آمریکایی و امنیت منطقه خواهد بود و آن را نمونه‌ای از «توافق مطلوب» توصیف کرد.