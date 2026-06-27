معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به حملات سنتکام، از ایران خواست در صورت اختلاف درباره توافق، تلفنی گفتگو کند.

ونس: ایران در صورت اختلاف درباره توافق می‌تواند تماس تلفنی برقرار کند معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به حملات سنتکام، از ایران خواست در صورت اختلاف درباره توافق، تلفنی گفتگو کند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با بازنشر بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به حملات هوایی علیه ایران واکنش نشان داد.

ونس در این پیام تصریح کرد: «ایران یک توافق آتش‌بس امضا کرد و ما به آن پایبند بودیم. اگر آن‌ها در مورد نحوه اجرای این یادداشت تفاهم اختلافی دارند، می‌توانند تلفن را بردارند و تماس بگیرند.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه پیام خود با لحنی هشدارآمیز تاکید کرد: «اما به خشونت، با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخی قوی به حمله روز گذشته به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، حملات هوایی را علیه مواضعی در خاک ایران انجام داده است.

