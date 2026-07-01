معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت اظهارات مقام‌های ایرانی درباره نبود مذاکرات صلح، در حالی که گفت‌وگوهای فنی ادامه دارد، «کلافه‌کننده» است.

ونس: اظهارات ایران درباره نبود مذاکرات صلح «کلافه‌کننده» است معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت اظهارات مقام‌های ایرانی درباره نبود مذاکرات صلح، در حالی که گفت‌وگوهای فنی ادامه دارد، «کلافه‌کننده» است.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با برنامه اینترنتی مایکل نولز شو درباره روند مذاکرات با ایران و نیز روابط لبنان و اسرائیل اظهار نظر کرد.

ونس گفت اظهارات مقام‌های ایرانی مبنی بر اینکه «هیچ گفت‌وگوی صلحی در جریان نیست» در حالی که مذاکرات فنی ادامه دارد، برای او «کلافه‌کننده» است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مواضع تهران در جریان مذاکرات گفت، در حالی که گفت‌وگوهای فنی برای دستیابی به صلح میان دو طرف ادامه دارد، مقام‌های ایرانی اعلام می‌کنند: «نه، نه، هیچ گفت‌وگوی صلحی در جریان نیست».

ونس افزود: «این شیوه مذاکره و روش بیان ایرانی‌ها برای من هم جالب و تاثیرگذار و هم کلافه‌کننده است. این تاکتیک مذاکره و شیوه بیان ایران را کاملا درک نمی‌کنم».

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت در صورتی که ایران «رفتار نامناسبی» از خود نشان دهد، واشنگتن همچنان ابزارهای فشار قدرتمندی در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: آمریکا از ایران انتظار دارد تعهدات هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی و دائمی ارائه کند.

ونس درباره روند مذاکرات با تهران نیز گفت: هنوز بازی‌های زیادی در پیش است. نکته مثبت این است که دولت و رئیس‌جمهوری داریم که همواره به این فکر می‌کنند چگونه به نفع مردم آمریکا عمل کنند.

ونس در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات میان لبنان و اسرائیل پرداخت و مدعی شد این گفت‌وگوها پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات میان تل‌آویو و بیروت به‌صورت مستقیم و بدون میانجی در حال انجام است، گفت: اوضاع قطعا تغییر کرده؛ به نظر من مسئله اصلی این است که آیا این تغییر پایدار خواهد بود یا خیر.

او افزود: لبنان و اسرائیل اکنون برخلاف چند ماه پیش، به‌طور مستقیم با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند و هر دو طرف تا حد زیادی به مواضع مشترکی نزدیک شده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت: حتی می‌توان استدلال کرد که اگر توافق صلح لبنان و اسرائیل را با توافق میان آمریکا و ایران کنار هم قرار دهیم، هر دو سند در اصل بر احترام به تمامیت ارضی لبنان تأکید دارند.