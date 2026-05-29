ونس: آمریکا و ایران به توافق بسیار نزدیک شده‌اند معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که با وجود باقی ماندن برخی اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران، دو طرف به دستیابی به توافق بسیار نزدیک شده‌اند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند گفت که با وجود باقی ماندن برخی اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران، دو طرف به دستیابی به توافق "بسیار نزدیک" شده‌اند.

ونس با اشاره به ادامه گفت‌وگوها میان واشنگتن و تهران، تصریح کرد: هنوز برخی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، از جمله ذخایر اورانیوم با غنای بالا و موضوع غنی‌سازی، نیازمند حل‌وفصل است، اما مذاکرات تاکنون با حسن نیت پیش رفته و پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

وی با اشاره به ادامه رایزنی‌ها درباره ظرفیت هسته‌ای ایران، افزود: آمریکا امیدوار است روند مذاکرات به نتیجه برسد، هرچند هنوز مشخص نیست که رئیس‌جمهور ترامپ، در نهایت توافق احتمالی را تایید خواهد کرد یا نه.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره احتمال انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت که برخی جزئیات همچنان نیازمند بررسی و زمان بیشتر است.

ونس اظهار داشت: به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که بتوانیم این مسائل را روی میز گذاشته و برای آنها راه‌حل پیدا کنیم، اما هنوز به پیشرفت بیشتری نیاز داریم. نمی‌توانم تضمین کنم که موفق خواهیم شد، اما در حال حاضر نسبت به این روند بسیار خوش‌بین هستم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از دو مقام آمریکایی مدعی شده بود مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا بر سر یک توافق 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و ادامه گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیده‌اند و این توافق در انتظار تأیید دونالد ترامپ است.

بر اساس این گزارش، در مرحله نخست این تفاهم، تنگه هرمز بدون محدودیت به روی کشتی‌های تجاری باز خواهد شد و در مقابل، آمریکا محاصره دریایی اعمال‌شده علیه بنادر ایران را لغو خواهد کرد.