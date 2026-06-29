29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
مرکز شبکههای زلزلهنگاری چین (CENC) اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی 5.5 ریشتر، شهرستان گائوشیان در شهر ییبین استان سیچوان در جنوبغرب این کشور را لرزانده است.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه در ساعات شب و در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد.
طبق ارزیابیهای اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته، اما 13 نفر بهطور سطحی زخمی شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
پس از وقوع زمینلرزه، وضعیت اضطراری سطح 3 اعلام شد و 196 نفر از ساکنان ساختمانهای آسیبدیده به مراکز اسکان موقت انتقال یافتند.