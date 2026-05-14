Nazenin Alp
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانههای داخلی ایران، زلزلهای به بزرگی 5 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در حوالی شهرستان بردسیر استان کرمان این کشور به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در ساعت 11:17 به وقت محلی (14 مه 2026) در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
شدت این زلزله به گونهای بود که در بخشهایی از مرکز استان کرمان نیز احساس شد.
تا این لحظه گزارشی مبنی بر میزان خسارات جانی یا مالی احتمالی این حادثه از سوی مدیریت بحران یا مرکز فوریتهای پزشکی مخابره نشده است، اما تیمهای ارزیاب برای بررسی وضعیت به مناطق نزدیک به کانون زلزله اعزام شدهاند.