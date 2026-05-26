وقوع زلزله 6.9 ریشتری در شیلی

26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS) اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی 6.9 ریشتر در 31 کیلومتری شرق شهر کالاما در شمال شیلی به وقوع پیوسته است.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه در عمق 101 کیلومتری زمین رخ داده است.
مقامهای شیلی اعلام کردند تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مالی ناشی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
فیلیپه پلازا، از مسئولان سازمان ملی پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی شیلی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که هیچ تهدیدی مبنی بر وقوع سونامی در سواحل این کشور وجود ندارد.