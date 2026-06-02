وقوع زلزله 6.2 ریشتری در ایتالیا

Barış Seçkin
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
رم/ خبرگزاری آنادولو
زمینلرزهای به بزرگی 6.2 ریشتر بامداد امروز در آبهای دریای تیرنی، در نزدیکی سواحل منطقه کالابریا در جنوب غربی ایتالیا رخ داد.
بر اساس اعلام موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشانشناسی ایتالیا، این زمینلرزه حدود ساعت 00.12 به وقت محلی و در فاصله تقریبی 40 کیلومتری سواحل منطقه کالابریا به وقوع پیوست.
طبق این گزارش، زمینلرزه مذکور در عمق 250 کیلومتری زمین ثبت شده است.
رسانههای محلی ایتالیا گزارش دادند که بررسیهای اولیه نشان میدهد این زمینلرزه تلفات جانی یا خسارت مالی به دنبال نداشته است.
با این حال، ساکنان مناطق پس از وقوع این زمینلرزه دچار نگرانی شدهاند.