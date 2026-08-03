وقوع زلزله 5.3 ریشتری در مصر

استانبول/خبرگزاری آنادولو



بر اساس اعلام مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه «آفاد»​​​​​​​، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر ساعت 03:00 بامداد، استان اسماعیلیه مصر را لرزاند.

طبق این گزارش، کانون زمین‌لرزه در عمق 5.47 کیلومتری زمین ثبت شده است.

رسانه‌های مصری اعلام کردند که این زمین‌لرزه علاوه بر استان اسماعیلیه، در قاهره و چند شهر اطراف نیز احساس شده، اما بر اساس ارزیابی‌های اولیه هیچ خسارت یا تلفات جانی گزارش نشده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی است این زمین‌لرزه در کشورهای اردن، لبنان، فلسطین و اسرائیل نیز احساس شده است.