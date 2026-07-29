درپی حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق، انفجارهایی در استان بصره و استان واسط در جنوب بغداد رخ داد.

وقوع انفجار در بصره و واسط پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان درپی حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق، انفجارهایی در استان بصره و استان واسط در جنوب بغداد رخ داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

درپی حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق، انفجارهایی در استان بصره و استان واسط در جنوب بغداد رخ داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، در منطقه الدیر استان بصره، یکی از مراکز عملیاتی حشد الشعبی که انبارهای مهمات نیز در آن قرار داشت، دچار انفجار شد.

همچنین در شهرستان الصویره در استان واسط، اردوگاه «الفتح المبین» وابسته به جنبش نجبا، از گروه‌های تحت حمایت ایران، هدف حمله قرار گرفت.

تاکنون مقام‌های عراقی درباره این انفجارها به‌طور رسمی اظهار نظر نکرده‌اند.

پیش‌تر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرده بود نیروهای آمریکا و عربستان سعودی اهداف متعلق به گروه‌های همسو با ایران را در شرق عراق، که به ادعای واشنگتن از سوی سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت می‌شوند، هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.