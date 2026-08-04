وزیر نفت عراق اعلام کرد بغداد و آنکارا با امضای توافقی جدید، تفاهم‌های موجود در حوزه نفت را برای یک سال تمدید کرده‌اند و در چارچوب این همکاری، صادرات روزانه بیش از 700 هزار بشکه نفت از طریق خطوط لوله به ترکیه هدف‌گذاری شده است.

وزیر نفت عراق: طبق توافق امضا شده با ترکیه صادرات روزانه بیش از 700 هزار بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده‌ایم وزیر نفت عراق اعلام کرد بغداد و آنکارا با امضای توافقی جدید، تفاهم‌های موجود در حوزه نفت را برای یک سال تمدید کرده‌اند و در چارچوب این همکاری، صادرات روزانه بیش از 700 هزار بشکه نفت از طریق خطوط لوله به ترکیه هدف‌گذاری شده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

باسم محمد خضير، وزیر نفت عراق اعلام کرد که این کشور در چارچوب توافق امضا شده با ترکیه، صادرات روزانه بیش از 700 هزار بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده است.

خضیر در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (INA) درباره صادرات نفت و همکاری‌های انرژی با ترکیه اظهار داشت که دو کشور در اول اوت توافق مهمی امضا کردند که بر اساس آن، تفاهم‌نامه‌های موجود در حوزه نفت به مدت یک سال تمدید می‌شود.

وی افزود در این مدت، پیش‌نویس یک توافق چارچوب بلندمدت میان بغداد و آنکارا نیز تهیه خواهد شد.

وزیر نفت عراق همچنین تأیید کرد که بر اساس این توافق، هدف‌گذاری شده است روزانه بیش از 700 هزار بشکه نفت از میدان‌های نفتی جنوب عراق از طریق خطوط لوله شمالی به ترکیه صادر شود.

خضیر با اشاره به اهمیت این توافق گفت: در اول اوت با طرف ترک به توافق مهمی دست یافتیم. این توافق تمدید یک‌ساله تفاهم‌های موجود در بخش نفت و تدوین پیش‌نویس یک توافق بلندمدت در این بازه زمانی را پیش‌بینی می‌کند.