وزیر صنایع دفاعی استرالیا: صنایع دفاعی ترکیه با سرعت در حال رشد است

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07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
پت کانروی، وزیر صنایع دفاعی استرالیا با تأکید بر اینکه روابط ترکیه و استرالیا در بهترین دوره تاریخی خود قرار دارد، گفت: رشد سریع صنایع دفاعی ترکیه و سرمایهگذاریهای دولت در این بخش، فرصتهای جدیدی برای گسترش همکاریهای دفاعی میان دو کشور فراهم کرده است.
کانروی در حاشیه نشست صنعت دفاعی ناتو که در نخستین روز سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» اظهار داشت: روابط ترکیه و استرالیا اکنون قویترین دوره خود را تجربه میکند.
وی با اشاره به حضور خود در آرامگاه مصطفی کمال آتاترک (آنیتکابیر) و ادای احترام به بنیانگذار جمهوری ترکیه، این مراسم را یکی از فراموشنشدنیترین خاطرات زندگی خود توصیف کرد.
وزیر صنایع دفاعی استرالیا همچنین از مهماننوازی گرم ترکیه قدردانی کرد و برگزاری همزمان نشست صنعت دفاعی با اجلاس سران ناتو را اقدامی مثبت دانست.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که ناتو در حال حاضر بر آن تمرکز دارد، تقویت زیرساختهای صنایع دفاعی است.
کانروی با اشاره به افزایش بودجههای دفاعی در بسیاری از کشورها، تأکید کرد که همزمان باید ظرفیت تولید در صنایع دفاعی نیز افزایش یابد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای همکاری میان دو کشور گفت: صنایع دفاعی ترکیه با سرعت در حال رشد است و دولت ترکیه سرمایهگذاریهای قابل توجهی در این حوزه انجام میدهد. ما نیز همواره آماده همکاری با متحدان خود در ناتو هستیم.