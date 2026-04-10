وزیر دفاع پاکستان: اسرائیل در حال ارتکاب «نسل‌کشی» در لبنان است وزیر دفاع پاکستان، ضمن انتقاد شدید از تداوم حملات اسرائیل هم‌زمان با آمادگی‌ها برای مذاکرات صلح در اسلام‌آباد، این کشور را به انجام نسل‌کشی در لبنان متهم کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، اسرائیل را «اهریمنی و نفرین‌شده» خواند و نسبت به تداوم کشتار غیرنظامیان در لبنان هشدار داد.

وزیر دفاع پاکستان در این پیام تصریح کرد: «در حالی که آمادگی‌ها برای مذاکرات صلح در اسلام‌آباد در جریان است، در لبنان نسل‌کشی صورت می‌گیرد. غیرنظامیان بی‌گناه توسط اسرائیل کشته می‌شوند؛ ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان.»



وی همچنین با اشاره به ریشه‌های تاریخی تشکیل این رژیم مدعی شد که اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین برای «یهودیان اروپایی» ایجاد شده است.

این واکنش تند مقام پاکستانی در حالی صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدعی شده است که لبنان شامل توافق آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران نمی‌شود. بر همین اساس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات سنگین خود علیه مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، در پی حملات ارتش اسرائیل از تاریخ 2 مارس تاکنون، 1888 نفر در این کشور جان خود را از دست داده‌اند. تداوم این حملات، فضای دیپلماتیک حاکم بر مذاکرات آتی در اسلام‌آباد را که با هدف پایان دادن به درگیری‌های منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده، به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

