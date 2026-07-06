وزیر دفاع اسرائیل رهبران ایرانی را تهدید کرد

06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل به کشته شدن علی خامنهای، رهبر سابق ایران، در حمله اسرائیل اشاره و تهدید کرد: هر رهبر ایرانی که سعی در احیای برنامههای نابودی اسرائیل داشته باشد، به همین ترتیب از بین خواهد رفت.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، کاتز اظهار داشت: آیتالله خامنهای، که مراسم تشییع جنازهاش در حال حاضر در حال برگزاری است، توسط اسرائیل حذف شد، زیرا او طرح نابودی اسرائیل را در ایران و منطقه آغاز و هدایت کرد. او که به دنبال نابودی بود، حذف شد.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین به شعارهای «مرگ بر ترامپ» در طول این مراسم تشییع در ایران واکنش نشان داد.