وزیر دفاع اسرائیل با تهدید ایران اعلام کرد در صورت حمله تهران به اسرائیل، این کشور «ضربه‌ای ویرانگر» دریافت خواهد کرد.

وزیر دفاع اسرائیل: در صورت حمله ایران، پاسخ بسیار سنگینی خواهیم داد وزیر دفاع اسرائیل با تهدید ایران اعلام کرد در صورت حمله تهران به اسرائیل، این کشور «ضربه‌ای ویرانگر» دریافت خواهد کرد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل در گفت‌وگو با شبکه 14 این کشور اعلام کرد در صورت حمله ایران به اسرائیل، تهران با «ضربه‌ای بسیار سنگین» روبه‌رو خواهد شد.

کاتس با اشاره به تنش‌های جاری میان دو کشور گفت: اگر ایران به اسرائیل حمله کند، ضربه‌ای ویرانگر دریافت خواهد کرد و آنها این موضوع را به‌خوبی می‌دانند.

وی همچنین مدعی شد که رسانه‌های داخلی اسرائیل دستاوردهای نظامی این کشور را نادیده می‌گیرند و افزود: دولت همچنان نتایج عملیات خود را با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت.

وزیر دفاع اسرائیل، کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران و شماری دیگر از مقام‌های ارشد ایرانی را از جمله این «دستاوردهای نظامی» عنوان کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که برخی مقام‌های امنیتی اسرائیل از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای لغو عملیات نظامی گسترده برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران ابراز نارضایتی کرده‌اند.

رسانه‌های اسرائیل پیش‌تر از احتمال حمله گسترده آمریکا به ایران خبر داده و گزارش داده بودند که اسرائیل نیز سطح آماده‌باش دفاعی خود را به بالاترین سطح افزایش داده است.

ترامپ نیز 31 ژوئیه مدعی شده بود که آمریکا «تا زمانی که ایران دیگر توان تحمل نداشته باشد، ضربات بسیار سختی» به این کشور وارد خواهد کرد و روند جاری را از دیدگاه واشنگتن «بسیار موفق» توصیف کرده بود.