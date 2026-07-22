وزیر دفاع آمریکا: هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است

22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به همراه دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، و بروک رولینز، وزیر کشاورزی، در نشست کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست بودجه تکمیلی برای وزارت دفاع به پرسشهای سناتورها پاسخ داد.
هگست با بیان اینکه «در دنیایی خطرناک زندگی میکنیم و باید تصمیمهای سریع و جسورانه اتخاذ شود»، گفت: درخواست بودجه تکمیلی سال مالی 2026 برای تأمین نیازهای فوری وزارت دفاع ضروری است.
وی تاکید کرد: این بودجه جایگزین منابع موجود نیست، بلکه برای سرمایهگذاری فوری در حوزههایی مانند فناوری، هوش مصنوعی، سامانههای خودکار، توان پردازشی و فضا مورد نیاز است و در غیر این صورت آمریکا از رقبای خود عقب خواهد ماند.
وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش دیک دوربین، سناتور دموکرات، درباره هزینه جنگ با ایران اعلام کرد: تا امروز، این جنگ 37.5 میلیارد دلار هزینه داشته است.
هگست همچنین هشدار داد: در صورت تصویب نشدن بودجه درخواستی، پرداخت حقوق نظامیان با مشکل مواجه خواهد شد و ارتش آمریکا در نوسازی تجهیزات، تأمین مهمات و ادامه عملیاتهای حیاتی با کمبودهای جدی روبهرو میشود.
در جریان این نشست، سخنان افتتاحیه وزیر دفاع آمریکا 4 بار از سوی معترضان مخالف جنگ قطع شد.
معترضان که از سالن خارج شدند، شعار «بمباران کودکان بیگناه را متوقف کنید» سر دادند.
پتی موری، نایبرئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، نیز دولت دونالد ترامپ را به آغاز جنگ با ایران بدون مجوز کنگره متهم کرد و گفت: این جنگ با تصمیم دولت آغاز شده و هزینههای آن «فاجعهبار» بوده است.
وی با اشاره به کشته شدن نظامیان آمریکایی در این درگیریها افزود دولت برای جنگ همیشه بودجه پیدا میکند، اما برای خدمات درمانی، مراقبت از کودکان و مسکن منابع کافی در اختیار ندارد.