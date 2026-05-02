Erbil Başay
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
برلین/خبرگزاری آنادولو
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که کاهش حضور نیروهای نظامی آمریکا در اروپا، از جمله در آلمان، "قابل پیشبینی" بوده است.
پیستوریوس در گفتوگو با خبرگزاری آلمان، گفت: آلمان و آمریکا در پایگاههایی مانند رامشتاین، گرافنوئر، فرانکفورت و دیگر مناطق، در موضوعاتی مانند امنیت اروپا، جنگ اوکراین و بازدارندگی مشترک همکاری نزدیکی دارند.
او با تأکید بر اینکه حضور نیروهای آمریکایی در اروپا، بهویژه در آلمان، به سود هر دو طرف است، افزود با این حال کاهش این حضور قابل پیشبینی بوده است.
پیستوریوس همچنین تصریح کرد که کشورهای اروپایی باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرند و آلمان در این مسیر با افزایش توان ارتش، تسریع تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختهای نظامی گام برمیدارد.
پیشتر پنتاگون از کاهش حدود پنج هزار نظامی آمریکایی مستقر در آلمان طی 6 تا 12 ماه آینده از این کشور خارج خواهند شد.
بر اساس دادههای ارتش آمریکا، تا پایان سال 2025 بیش از 36 هزار و 400 نظامی آمریکایی در آلمان مستقر هستند. با این تعداد نیرو، آلمان پس از ژاپن، دومین پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در خارج از این کشور به شمار میرود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان هفته گذشته تاکید کرد که باور ندارد آمریکا بتواند جنگ در ایران را به سرعت پایان دهد.
مرتس گفته بود: زیرا ایرانیها بسیار قدرتمندتر از آن چیزی هستند که قبلا تصور میشد و آمریکاییها در مذاکرات واقعا راهبرد قانعکنندهای ندارند.
او همچنین مدعی شده بود که آمریکاییها بدون داشتن برنامه مشخصی وارد این جنگ شدهاند و همین موضوع پایان دادن سریع به درگیری را دشوارتر کرده است.
صدراعظم آلمان در ادامه گفته بود: یک ملت کامل (آمریکا) توسط رهبری ایران تحقیر میشود.
در واکنش به این اظهارات، ترامپ در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: مرتس فکر میکند داشتن سلاح هستهای برای ایران مشکل نیست. او نمیداند درباره چه چیزی صحبت میکند.
ترامپ همچنین اعلام کرده بود که احتمال کاهش شمار نیروهای نظامی آمریکا مستقر در آلمان در دست بررسی قرار دارد.