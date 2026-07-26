قدس/ خبرگزاری آنادولو

بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی راست‌گرای افراطی اسرائیل، اعلام کرد که قصد دارند 763 واحد مسکونی جدید در شهرک «عیلی» که بر اراضی غصب شده فلسطینیان در جنوب شهر نابلس در کرانه باختری اشغالی احداث شده است، بسازند.

به گزارش شبکه 14 تلویزیون اسرائیل، اسموتریچ با اشاره به برنامه گسترش شهرک‌های اشغالی در اطراف نابلس گفت: بر اساس این طرح، 763 واحد مسکونی در شهرک «عیلی» ساخته خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح موجب خواهد شد وسعت این شهرک حدود 3 برابر شود و هزاران شهرک‌نشین اسرائیلی در واحدهای مسکونی جدید اسکان یابند.

اسموتریچ پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که از زمان تشکیل دولت اسرائیل در اواخر سال 2022، احداث 104 شهرک و 160 مرکز کشاورزی در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرده است.

براساس این گزارش، حدود 750 هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در 141 شهرک و 224 کانون شهرک‌سازی غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی زندگی می‌کنند. همچنین حدود 250 هزار شهرک‌نشین دیگر در قدس شرقی ساکن هستند.

