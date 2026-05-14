وزیر امور خارجه کوبا با تاکید بر اینکه واشنگتن هیچ دلیلی برای حمله به هاوانا ندارد، هشدار داد هرگونه اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه کوبا می‌تواند به «حمام خون» و فاجعه انسانی برای شهروندان دو کشور منجر شود.

وزیر خارجه کوبا: حمله احتمالی آمریکا به کوبا به فاجعه انسانی منجر می‌شود وزیر امور خارجه کوبا با تاکید بر اینکه واشنگتن هیچ دلیلی برای حمله به هاوانا ندارد، هشدار داد هرگونه اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه کوبا می‌تواند به «حمام خون» و فاجعه انسانی برای شهروندان دو کشور منجر شود.

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در شبکه اجتماعی ایکس به پیامدهای احتمالی حمله آمریکا به کشورش اشاره کرده و نوشت: آمریکا هیچ دلیلی برای حمله به کوبا ندارد و هرگونه حمله نظامی احتمالی علیه این کشور می‌تواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.

رودریگز در این پیام ابراز داشت: حمله احتمالی نظامی آمریکا به کوبا، به یک فاجعه واقعی انسانی و حمام خون منجر خواهد شد. این وضعیتی است که تنها سیاستمدارانی با آن قمار می‌کنند که فرزندان و نزدیکان خود را به جنگ نمی‌فرستند؛ در حالی که هم شهروندان کوبایی و هم آمریکایی جان خود را از دست خواهند داد.



وی تاکید کرد که واشنگتن هیچ توجیهی برای حمله به کوبا ندارد و افزود: هیچ دلیل، حتی کوچک‌ترین بهانه‌ای وجود ندارد که یک ابرقدرت مانند آمریکا بخواهد صرفا به‌خاطر جاه‌طلبی یک اقلیت کوچک برای تغییر نظام سیاسی یا دولت، به جزیره کوچکی که هیچ تهدیدی برای آن ایجاد نمی‌کند، حمله نظامی کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود: کوبا از ما درخواست کمک کرده و ما نیز با آنها گفت‌وگو خواهیم کرد.

ترامپ همچنین اعلام کرده بود که پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود مایل است از «هاوانای آزاد» بازدید کند و بارها گفته است که پس از ایران، به موضوع کوبا خواهند پرداخت.