وزیر خارجه لهستان: سربازان اسرائیلی خودشان به جنایت جنگی اعتراف می‌کنند

پریشتینا / خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​رادوسلاو سیکورسکی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه لهستان، در مورد حادثه جنوب لبنان که در آن یک سرباز اسرائیلی مجسمه حضرت عیسی را تخریب کرد، اظهار داشت: «سربازان ارتش اسرائیل به جنایت جنگی اعتراف می‌کنند. آنها نه تنها غیرنظامیان فلسطینی، بلکه حتی گروگان‌های خود را نیز کشتند.

سیکورسکی در حساب کاربری رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، از عذرخواهی وزیر امور خارجه اسرائیل، در مورد این حادثه استقبال کرد و اظهار داشت که این واقعاً وضعیتی است که نیاز به عذرخواهی دارد.

او با اشاره به اینکه این سرباز باید مجازات شود، افزود: سربازان ارتش اسرائیل به جنایات جنگی اعتراف می‌کنند. آنها نه تنها غیرنظامیان فلسطینی، بلکه حتی گروگان‌های خود را نیز کشته‌اند.

ارتش اسرائیل اصالت عکسی را که یک سرباز اسرائیلی را در حال تخریب مجسمه حضرت عیسی در دیر ساریان، شهری در جنوب لبنان که در اشغال است، نشان می‌دهد، تأیید و اعلام کرد که علیه افراد دخیل در این امر اقدام خواهد شد.

وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی، نوشت: از این حادثه عذرخواهی می‌کنیم و در برابر هر مسیحی که احساساتش جریحه‌دار شده است، سر تعظیم فرود می‌آوریم.