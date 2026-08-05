استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وارسن آقابکیان شاهین، وزیر امور خارجه فلسطین و مسئول امور مهاجران، طی نشستی با محوریت قدس در امان، پایتخت اردن گفت که قدس اشغالی با خطرناک‌ترین مرحله از حملات و اقدامات اسرائیل مواجه شده است.

آقابکیان در این نشست با اشاره به افزایش همزمان حملات اسرائیل به نوار غزه، حملات و نقض‌ها در قدس اشغالی و کرانه باختری، تصریح کرد: جامعه جهانی باید برای مقابله با سیاست‌های اسرائیل در قدس اقدام کند. برای حفاظت از این شهر و ماندن فلسطینیان در سرزمین خود، به «برنامه نجات مشترک» با سازوکارهای اجرایی روشن نیاز است.

او همچنین تاکید کرد که قدس شرقی، بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده و هرگونه تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن یا مشروعیت‌بخشیدن به حاکمیت ادعایی اسرائیل بر این شهر، بر اساس حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار است.

گفتنی است، نشست امان با حضور مقام‌هایی از ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، اندونزی، بحرین، عراق، مراکش، تونس، الجزایر، سومالی و مالزی برگزار شد.