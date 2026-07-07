07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در پیامی در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس» درباره سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، اعلام کرد که آنکارا آماده میزبانی از رهبران این ائتلاف در مقطعی سرنوشتساز برای آینده ناتو است.
فیدان با بیان اینکه تصمیمهای اتخاذ شده در نشست آنکارا تنها به چالشهای فوری محدود نخواهد بود، تأکید کرد که این تصمیمها مسیر امنیت منطقه یورو-آتلانتیک را در سالهای آینده نیز تعیین خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد که اگرچه دفاع جمعی همچنان هسته اصلی ناتو را تشکیل میدهد، اما محیط راهبردی دستخوش تغییر شده و تهدیدها پیچیدهتر، چندبعدیتر و سریعتر از گذشته شدهاند؛ از اینرو معیارهای سنتی دیگر پاسخگوی واقعیتهای کنونی نیستند.
وزیر امور خارجه ترکیه افزود که آنچه امروز اهمیت دارد، توان عملیاتی، ظرفیت صنایع دفاعی و آمادگی میدانی است و اروپا باید سهم بیشتری در این زمینه بر عهده بگیرد.
وی همچنین محدودیتهای اعمال شده بر همکاریهای صنایع دفاعی را عاملی برای کاهش کارآمدی و کند شدن روند واکنش ناتو دانست و تأکید کرد که این محدودیتها به یک بار راهبردی تبدیل شدهاند.
فیدان تصریح کرد که ابتکارهای دفاعی اروپا باید همه اعضای ناتو را بهطور کامل دربر گیرد و همکاریهای دفاعی متناسب با واقعیتهای جدید جهانی سازماندهی شود.
وی در پایان تأکید کرد: نشست آنکارا در سازگار کردن ساختارهای ناتو با شرایط جدید جهان نقش راهبردی خواهد داشت و هدف ترکیه روشن است؛ ناتویی منسجمتر، توانمندتر و مقاومتر.