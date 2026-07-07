Muhammet Tarhan, Ayşe İrem Çakır
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
تورگردور کاترین گونارسدوتیر وزیر امور خارجه ایسلند در حاشیه «نشست صنایع دفاعی» در نخستین روز سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا گفت که عملکرد ترکیه در توسعه صنایع دفاعی الگویی موفق برای دیگر اعضای ناتو است.
گونارسدوتیر با اشاره به پیشرفتهای صنایع دفاعی ترکیه، از وجود "فرصتهای گسترده همکاری" میان ترکیه، ایسلند و دیگر کشورهای عضو ناتو در این حوزه خبر داد.
وزیر امور خارجه ایسلند تاکید کرد که ناتو برای تقویت توانمندیهای خود به نوآوریهای بیشتری نیاز دارد و افزود: ما به ترکیه نیاز داریم. آنچه ترکیه در این بخش انجام داده، الگویی قابل توجه است.
گونارسدوتیر همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور با بهرهگیری از این فرصتها، همکاریهای خود را گسترش دهند و گفت مشتاق است زمینههای همکاری میان ترکیه و ایسلند را دنبال کرده و توسعه دهد.