Zeynep Akman
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین طی نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در کییف درباره جنگ بین روسیه و اوکراین تاکید کرد: ما به عنوان اوکراین، آماده آتشبس هستیم.
سیبیها تصریح کرد: ما اعلام میکنیم که مذاکرات، بهویژه دیدارهای احتمالی که ممکن است بین آقای زلنسکی و پوتین برگزار شود، میتواند در ترکیه انجام گیرد.
وزیر امور خارجه اوکراین تاکید کرد: من معتقدم که تنها اجلاس سران میتواند پویایی جدیدی به روند صلح ببخشد.