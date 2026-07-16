وزیر امور خارجه اوکراین درباره جنگ بین کشورش و روسیه گفت ما آماده آتش‌بس هستیم.

وزیر خارجه اوکراین: ما آماده آتش‌بس هستیم وزیر امور خارجه اوکراین درباره جنگ بین کشورش و روسیه گفت ما آماده آتش‌بس هستیم.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین طی نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در کی‌یف درباره جنگ بین روسیه و اوکراین تاکید کرد: ما به عنوان اوکراین، آماده آتش‌بس هستیم.

سیبیها تصریح کرد: ما اعلام می‌کنیم که مذاکرات، به‌ویژه دیدارهای احتمالی که ممکن است بین آقای زلنسکی و پوتین برگزار شود، می‌تواند در ترکیه انجام گیرد.

وزیر امور خارجه اوکراین تاکید کرد: من معتقدم که تنها اجلاس سران می‌تواند پویایی جدیدی به روند صلح ببخشد.