Davit Kachkachishvili
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، برقراری آتشبس را «راهبردی درست» برای پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ طولانیمدت با روسیه دانست.
او با اشاره به اعلام آتشبس موقت از سوی ولادیمیر پوتین به مناسبت عید پاک ارتدوکس، نوشت: این اقدام میتواند فرصتی برای اجرای پیشنهاد آتشبس اوکراین باشد و مردم این کشور شایسته گذراندن تعطیلاتی به دور از خشونت هستند.
وی با تأکید بر ضرورت دستیابی به آتشبس دائمی، افزود که چنین اقدامی زمینه را برای دیپلماسی واقعی و پایان جنگ فراهم میکند.
سیبیها همچنین ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را ضروری دانست و آتشبس را راهکاری مؤثر برای پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک ارزیابی کرد.