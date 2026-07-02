وزیر خارجه اسلوواکی: ترکیه بازیگر کلیدی و ارزشمند در منطقه است

Salih Okuroğlu, Halil Silahşör
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
وین/ خبرگزاری آنادولو
یورای بلانار، وزیر امور خارجه اسلوواکی در آستانه نشست ناتو که قرار است در تاریخ 7-8 ژوئیه در آنکارا برگزار شود، در مصاحبه نوشتاری با خبرنگار آنادولو به ارزیابی تحولات بینالمللی پرداخت.
بلانار با تاکید بر اینکه در دوران تداوم جنگ در اوکراین و خاورمیانه و افزایش بیثباتی در عرصه بینالمللی، گفتوگو و همکاری نزدیک میان اعضای ناتو حیاتی است، گفت: «نشست آنکارا فرصت مهمی برای اعضای این پیمان خواهد بود تا درباره چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیک معاصر بحث و تبادل نظر کنند.»
وی با قدردانی از تلاشهای دیپلماتیک آنکارا برای حل مناقشات منطقهای افزود: «ما از رویکرد فعال ترکیه و گامهای این کشور برای کمک به ثبات و گفتوگو در منطقه صمیمانه تمجید میکنیم.»
وزیر خارجه اسلوواکی تاکید کرد که ترکیه نهتنها در داخل ناتو، بلکه به عنوان یک بازیگر مهم منطقهای که اروپا، خاورمیانه و آسیا را به هم متصل میکند، نقش بسیار ارزشمندی ایفا میکند.
بلانار همچنین به پتانسیل بالای همکاری میان شرکتهای اسلوواکی و ترکیهای در زمینههای نوآوری، تحقیق و توسعه و صنایع دفاعی اشاره کرد و اظهار داشت که از تقویت همکاریهای دوجانبه در تمامی حوزههای دارای ارزش افزوده استقبال میکنند.