یورای بلانار، وزیر امور خارجه اسلوواکی تصریح کرد ترکیه نقش ارزشمندی به عنوان بازیگر کلیدی در اتصال اروپا، خاورمیانه و آسیا دارد.

وزیر خارجه اسلوواکی: ترکیه بازیگر کلیدی و ارزشمند در منطقه است یورای بلانار، وزیر امور خارجه اسلوواکی تصریح کرد ترکیه نقش ارزشمندی به عنوان بازیگر کلیدی در اتصال اروپا، خاورمیانه و آسیا دارد.

وین/ خبرگزاری آنادولو

یورای بلانار، وزیر امور خارجه اسلوواکی در آستانه نشست ناتو که قرار است در تاریخ 7-8 ژوئیه در آنکارا برگزار شود، در مصاحبه نوشتاری با خبرنگار آنادولو به ارزیابی تحولات بین‌المللی پرداخت.

بلانار با تاکید بر اینکه در دوران تداوم جنگ در اوکراین و خاورمیانه و افزایش بی‌ثباتی در عرصه بین‌المللی، گفت‌وگو و همکاری نزدیک میان اعضای ناتو حیاتی است، گفت: «نشست آنکارا فرصت مهمی برای اعضای این پیمان خواهد بود تا درباره چالش‌های امنیتی و ژئوپلیتیک معاصر بحث و تبادل نظر کنند.»

وی با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای حل مناقشات منطقه‌ای افزود: «ما از رویکرد فعال ترکیه و گام‌های این کشور برای کمک به ثبات و گفت‌وگو در منطقه صمیمانه تمجید می‌کنیم.»

وزیر خارجه اسلوواکی تاکید کرد که ترکیه نه‌تنها در داخل ناتو، بلکه به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای که اروپا، خاورمیانه و آسیا را به هم متصل می‌کند، نقش بسیار ارزشمندی ایفا می‌کند.

بلانار همچنین به پتانسیل بالای همکاری میان شرکت‌های اسلوواکی و ترکیه‌ای در زمینه‌های نوآوری، تحقیق و توسعه و صنایع دفاعی اشاره کرد و اظهار داشت که از تقویت همکاری‌های دوجانبه در تمامی حوزه‌های دارای ارزش افزوده استقبال می‌کنند.