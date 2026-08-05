وزیر امور خارجه اردن تاکید کرد که مسجدالاقصی با تمام محوطه آن، مکان عبادت مخصوص مسلمانان است؛ اسرائیل با نقض حرمت اماکن مقدس، آزادی عبادت را محدود می‌کند.

وزیر خارجه اردن: مسجدالاقصی با تمام محوطه آن مکان عبادت مخصوص مسلمانان است وزیر امور خارجه اردن تاکید کرد که مسجدالاقصی با تمام محوطه آن، مکان عبادت مخصوص مسلمانان است؛ اسرائیل با نقض حرمت اماکن مقدس، آزادی عبادت را محدود می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن در سخنرانی خود در نشست «وضعیت قدس و اماکن مقدس» در امان، اظهار داشت: مسجدالاقصی با تمام محوطه آن، مکان عبادت مخصوص مسلمانان است؛ اسرائیل با نقض حرمت اماکن مقدس، آزادی عبادت را محدود می‌کند.

این نشست با حضور مقامات عالی رتبه ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، اندونزی، بحرین، عراق، مراکش، تونس، الجزایر، سومالی و مالزی و همچنین دبیرکل اتحادیه عرب در پایتخت اردن برگزار می‌شود.

الصفدی با اشاره به تخلفات اسرائیل در قدس و کرانه باختری گفت: اشغالگر نمی‌تواند بر سرزمین‌های اشغالی حاکمیت داشته باشد.

او از جامعه بین‌المللی خواست تا برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل به بیت‌المقدس و اماکن مذهبی «قاطعانه اقدام کنند».

الصفدی با تأکید بر اینکه حاکمیت قدس متعلق به فلسطین است، به قیمومیت پادشاهی اردن بر مسجدالاقصی اشاره کرد و افزود: حفاظت از قدس و اماکن مقدس آن یک مسئولیت بین‌المللی و همچنین مسئولیت کشورهای عربی و مسلمان است.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، نیز در سخنرانی خود اظهار داشت که اسرائیل به تجاوزات خود با هدف تغییر وضعیت تاریخی و قانونی قدس ادامه می‌دهد.

بن فرحان گفت: حفاظت از قدس یکی از مهمترین عوامل در دستیابی به صلح عادلانه و پایدار است. همه اقدامات یکجانبه اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی باطل و فاقد اعتبار است.