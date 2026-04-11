Şenhan Bolelli, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
مادرید/ خبرگزاری آنادولو
تنشهای دیپلماتیک میان مادرید و تلآویو پس از تهدیدات مستقیم بنیامین نتانیاهو علیه اسپانیا، به اوج خود رسیده است. نتانیاهو روز گذشته اسپانیا را به راه انداختن «جنگ دیپلماتیک» متهم کرد و دستور اخراج نمایندگان این کشور از مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی در جنوب اسرائیل را صادر کرد.
مونیکا گارسیا گومز، وزیر بهداشت اسپانیا در یک برنامه تلویزیونی، با رد اتهامات نتانیاهو، اظهار داشت: «این شخص مسئول یکی از بزرگترین نسلکشیهای قرن ماست که منجر به کشته شدن 70 هزار غیرنظامی از جمله بیش از 20 هزار کودک در فلسطین شده و جنوب لبنان را ویران کرده است.»
وی در پاسخ به ادعای نتانیاهو مبنی بر اینکه "اجازه نخواهم داد اسپانیا علیه ما جنگ دیپلماتیک به راه بیندازد"، گفت: «این یک شوخی است؟ اسپانیا مفتخر است که دیواری در برابر این نسلکشها و افرادی چون ترامپ بنا کرده است. من معتقدم مردم اسپانیا از داشتن دولتی که در برابر جنگطلبان ایستادگی میکند، احساس غرور میکنند.»
موضعگیری سایر وزرای کابینه علاوه بر گارسیا، سایر اعضای دولت اسپانیا نیز مواضع سختی اتخاذ کردهاند.
یولاندا دیاز،معاون نخستوزیر هم تاکید کرد: «بله، ما با جنایتکاران جنگی و نسلکشها دشمنی کامل داریم.»
سیرا رگو وزیر جوانان اسپانیا نیز گفت: «ما شما را بدنام نمیکنیم، ما شما را تعریف میکنیم: شما یک رژیم نسلکش هستید و همگی در دادگاه کیفری بینالمللی حاضر خواهید شد.»
ریشههای بحران دیپلماتیک جرقه جدید این بحران پس از آن زده شد که اسپانیا، به دنبال آتشبس موقت میان آمریکا و ایران، اعلام کرد سفارت خود در تهران را بلافاصله بازگشایی میکند.
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، این اقدام را گامی برای تشویق صلح توصیف کرد، اما اسرائیل آن را به شدت محکوم کرد.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک دو کشور در پایینترین سطح خود قرار دارد؛ اسرائیل در ماه می 2024 و اسپانیا در سپتامبر 2025 سفرای خود را فراخواندهاند و روابط تنها در سطح کاردار دنبال میشود.