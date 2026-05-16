آنکارا/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا گفت که جریان عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز که در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران مختل شده، "در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر تا تابستان" از سر گرفته خواهد شد.

رایت در مصاحبه با شبکه «CNBC» اختلال ایجادشده در تنگه هرمز را "وقفه‌ای موقت" توصیف کرد و گفت: تردد در تنگه هرمز قطعا هرچه سریع‌تر و نهایتا تا تابستان دوباره آغاز خواهد شد.

پس از آغاز جنگ با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه، تهران تنگه هرمز را که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود، به روی عبور کشتی‌ها بست. این اقدام باعث افزایش شدید قیمت نفت شد؛ به‌گونه‌ای که بهای نفت نسبت به پیش از جنگ تا حدود 65 درصد افزایش یافت.

در ادامه، پس از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا در 8 آوریل و ناکامی مذاکرات میانجی‌گرانه پاکستان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در 13 آوریل دستور اجرای محاصره دریایی علیه ایران را صادر کرد. در واکنش، ایران محدودیت‌های تازه‌ای برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعمال کرد. طی این تنش‌ها، آمریکا برخی کشتی‌های تجاری ایران را در دریای عمان و اقیانوس هند توقیف کرد و ایران نیز چند کشتی مرتبط با اسرائیل را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد.