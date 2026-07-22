22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
آمیخای الیاهو، وزیر میراث فرهنگی اسرائیل و از اعضای جریان راست افراطی این کشور، در گفتگو با رسانههای دولتی اسرائیل گفت که هدف نهایی تلآویو، اشغال نوار غزه و احداث شهرکهای یهودی در این منطقه است.
به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی «کان» اسرائیل، این وزیر راست افراطی در اینباره گفت: هدف نهایی ما این است که دوباره کنترل غزه را به دست بگیریم و در آنجا شهرکهایی احداث کنیم.
الیاهو با بیان اینکه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هنوز این موضوع را بهطور رسمی مطرح نکرده است، افزود: این مسئله همچنان روی میز قرار دارد.
وی همچنین مدعی شد که در خاورمیانه تنها چنین گفتمانی میتواند موثر واقع شود.
گفتنی است، اسرائیل در جنگ ژوئن 1967، موسوم به «جنگ ششروزه»، نوار غزه را اشغال کرد. در دوره اشغال، اسرائیل با تصرف اراضی فلسطینیان، در نقاط مختلف غزه شهرکهای غیرقانونی احداث کرد. این شهرکها در سال 2005 از سوی اسرائیل تخلیه شدند.
برخی انجمنها و سازمانهایی که از حمایت شماری از وزیران کابینه نتانیاهو برخوردارند، خواستار بازسازی شهرکهای تخلیهشده سال 2005 و اسکان دوباره شهرکنشینان اسرائیلی در اراضی فلسطینیان هستند. شهرکنشینان اسرائیلی، وزیران و نمایندگان راست افراطی نیز 20 ژوئیه با هدف مطالبه ایجاد شهرکهای یهودی نشین جدید در نوار غزه، به سوی مرز این منطقه راهپیمایی کردند.
ارتش اسرائیل با وجود آتشبسی که در اکتبر 2025 و پس از حدود دو سال حملات گسترده به نوار غزه برقرار شد، همچنان حملات خود به این منطقه را ادامه میدهد.