Zein Khalil, Çağrı Koşak
17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
آمیخای شیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل طی گفتوگو با یک شبکه رادیویی، گفت که توافقی که به جنگ میان آمریکا و ایران پایان داده، با نقشآفرینی ترکیه، قطر و پاکستان شکل گرفته و این مساله "نگران کننده" است.
شیکلی که عضو حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است، با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت: اقتصاد ایران در نتیجه سالها محاصره و جنگ از سوی غرب آسیب دیده است.
وی افزود: توافقی که در حال شکلگیری است نگرانکننده است، اما احیای اقتصاد ایران کمترین نگرانی من است. آنچه بسیار بیشتر مرا نگران میکند، محوری است که این توافق را شکل داده است: ترکیه، قطر و پاکستان. ما شاهد ظهور یک محور جدید در برابر چشمان خود هستیم.
گفتنی است، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، 15 ژوئن اعلام کرده بود که آمریکا و ایران پس از مذاکرات، برای پایاندادن به درگیریها در تمامی جبههها، از جمله لبنان، به توافق رسیدهاند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران نیز دستیابی به توافق با آمریکا را تلیید کرده و گفته بود: یادداشت تفاهم مربوط به آن در 19 ژوئن در سوئیس امضا خواهد شد.
اعلام اینکه توافق آمریکا و ایران، شامل لبنان نیز میشود، در اسرائیل بحثبرانگیز شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، مدعی شدهاند که اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.