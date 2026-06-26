Nazenin Alp
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقهای و روابط دوجانبه گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش رسانههای ایران در این گفتوگو، وزیر امور خارجه ایران همتای ازبکستانی خود را در جریان آخرین تحولات مربوط به اجرای تفاهم پایان جنگ قرار داد.
وزیر امور خارجه ازبکستان نیز ضمن استقبال از تلاشهای دیپلماتیک جاری برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت تداوم این روند و اجرای تعهدات متقابل تأکید کرد.
دو طرف همچنین با بررسی آخرین تحولات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، بر ادامه رایزنیهای سیاسی و توسعه همکاریهای مشترک میان ایران و ازبکستان در همه حوزههای مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.