آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع ترکیه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، اعلام کرد که مذاکرات و بررسی‌های چندجانبه مربوط به سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی دوربرد اس-400 همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه در پاسخ کتبی به سوالات خبرنگاران درباره اخبار منتشر شده درباره سامانه‌های دفاع هوایی اس-400، تصریح کرد: در صورت بروز تحول ملموس، افکار عمومی در جریان قرار خواهد گرفت.

وزارت دفاع ترکیه همچنین مصوبه اخیر پارلمان اروپا درباره عملیات صلح قبرس را به‌شدت رد کرد و آن را حاوی ادعاهایی بی‌اساس علیه نیروهای مسلح ترکیه دانست.

در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده که عملیات صلح قبرس در سال 1974 در چارچوب حقوق و اختیارات ترکیه به‌عنوان کشور ضامن انجام شده و حضور نظامیان ترکیه در قبرس همچنان ضامن صلح، امنیت و ثبات در این جزیره است.

این وزارتخانه در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد که فرمانده نیروی دریایی ترکیه و هیئت همراه او 13 ژوئیه به سوریه سفر کرده‌اند. هدف از این سفر، تقویت همکاری و هماهنگی نظامی در حوزه دریایی میان ترکیه و سوریه، بررسی موضوعات مورد علاقه مشترک و کمک به توسعه ظرفیت نیروی دریایی سوریه عنوان شد.

وزارت دفاع ترکیه همچنین با اشاره به روابط دفاعی با مصر، اعلام کرد: همکاری‌های نظامی دو کشور در دوره اخیر شتاب گرفته است. تماس‌های متقابل هیئت‌های نظامی، رزمایش‌های مشترک با مشارکت عناصر هوایی و گفت‌وگوهای وزرای دفاع دو کشور به گسترش همکاری در حوزه آموزش نظامی، فعالیت‌های مشترک و صنایع دفاعی کمک کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در همین چارچوب، پس از دیدار وزیر دفاع ترکیه با همتای مصری خود در ترکیه، «تفاهمنامه حسن نیت همکاری دفاعی» میان دو طرف امضا شد. وزارت دفاع ترکیه این سند را نشانه اراده مشترک آنکارا و قاهره برای توسعه نهادی همکاری‌های دفاعی و امنیتی، تعمیق روابط بر پایه اعتماد متقابل و منافع مشترک، و کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای می‌داند.