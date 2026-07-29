سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با استقبال از تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل در پرونده قبرس، تأکید کرد که در شرایط کنونی تمرکز بر حوزه‌های همکاری و اعتمادسازی می‌تواند به پیشبرد روند حل‌وفصل این مسئله کمک کند.

وزارت خارجه ترکیه: از تلاش‌های گوترش در مساله قبرس قدردانی می‌کنیم سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با استقبال از تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل در پرونده قبرس، تأکید کرد که در شرایط کنونی تمرکز بر حوزه‌های همکاری و اعتمادسازی می‌تواند به پیشبرد روند حل‌وفصل این مسئله کمک کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا از تلاش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از آغاز دوره مسئولیتش برای پیشبرد روند حل‌وفصل مسئله قبرس قدردانی می‌کند.

کچلی در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، درباره اظهارات گوترش پس از نشست سه‌جانبه با رهبران دو طرف قبرس در این جزیره، گفت: از تلاش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از آغاز مسئولیتش در ارتباط با مساله قبرس قدردانی می‌کنیم.



وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز زمینه مشترکی برای دستیابی به راه‌حل میان دو طرف در جزیره وجود ندارد، معتقدیم تمرکز بر پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های مهم در چارچوب روندی که دبیرکل در سال 2025 آغاز کرده است، به تقویت اعتماد میان طرف‌ها کمک خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه الگوهای حل‌وفصلی که طی دهه‌های گذشته آزموده شده و به نتیجه نرسیده‌اند، دیگر متعلق به گذشته هستند، افزود: بار دیگر تأکید می‌کنیم تا زمانی که رویکرد سازش‌ناپذیر طرف یونانی قبرس تغییر نکند و اقداماتی که بر امنیت منطقه نیز تأثیر منفی می‌گذارد پایان نیابد، چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل، شکل ملموس به خود نخواهد گرفت.

کچلی همچنین با تکرار موضع آنکارا مبنی بر اینکه دستیابی به راه‌حلی عادلانه، جامع و پایدار برای مساله قبرس باید بر پایه واقعیت‌های موجود در جزیره و بر اساس برابری حاکمیتی و جایگاه برابر بین‌المللی جامعه ترک‌ قبرس صورت گیرد، گفت: همان‌گونه که همواره تأکید کرده‌ایم، حمایت کامل خود از جمهوری ترک قبرس شمالی و مردم ترک‌ قبرس را بار دیگر تأیید می‌کنیم.