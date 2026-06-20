استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که هیات مذاکره کننده این کشور به سوئیس سفر خواهد کرد.



بقایی با بیان اینکه هیات ایرانی برای "پیگیری و مطالب اجرای تعهدات طرف مقابل" به سوئیس سفر خواهد کرد، تصریح کرد: در سوئیس قرار است دربار اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه‌گری داشته باشیم و مشخص شود آن‌ها چطور می‌خواهند به تعهداتشان عمل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: ما به تعهداتمان پایبند بودیم و طرف مقابل موظف است رژیم صهیونیستی را به توقف حمله به لبنان وادار کند. اگر بخشی از تعهدات طرف مقابل اجرا نشود کلیت تفاهم دچار مشکل می‌شود. طرف مقابل باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم را به کار بگیرد وگرنه کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.