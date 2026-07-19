19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت طی بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تاسیسات تولید برق و آبشیرینکن این کشور طی دو روز گذشته برای دومین بار هدف حمله ایران قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که در پی این حمله، در بخشهایی از تأسیسات آتشسوزی رخ داده و شمار زیادی از واحدهای تولید برق آسیب دیدهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد برای محدود کردن پیامدهای حمله و حفاظت از شبکه برق، طرحهای اضطراری به اجرا درآمده و اقدامات لازم برای مقابله فوری با حادثه انجام شده است.
در ادامه بیانیه فوق آمده است که نیروهای آتشنشانی همچنان برای مهار آتش در محل در حال فعالیت هستند و تیمهای فنی وابسته به وزارتخانه نیز با هماهنگی نهادهای امنیتی، اجرای تدابیر فنی و پیشگیرانه را برای تامین امنیت تاسیسات، ارزیابی میزان خسارت و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به مدار تولید در کوتاهترین زمان ممکن آغاز کردهاند.
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت روز گذشته نیز اعلام کرده بود که در حملات ایران، دو نیروگاه تولید برق و تاسیسات آبشیرینکن هدف قرار گرفته، در آنها آتشسوزی رخ داده و برخی واحدهای تولیدی نیز بهمنظور رعایت تدابیر احتیاطی از مدار خارج شدهاند.